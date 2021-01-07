شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عكاشة: المجتمع الأمريكى يشعر بانزعاج شديد بسبب اقتحام الكونجرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الانزعاج الحقيقى الذى شعر به المجتمع الأمريكى بسبب أحداث الشغب الذى شهدتها أمريكا أمس، ساهم فى التعجيل بإعلان الكونجرس فوز بايدن، معقبا أن أحداث الأمس قد تستنفر القوى الأمريكية للتعامل بطريقة مختلفة لإدراكها أن الصورة مسيئة لدولتهم.

وأضاف عكاشة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت عبر برنامجها "اليوم"، المذاع على قناة dmc: أحداث اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكى الذى شهدته الولايات المتحدة الأمريكية أمس كان لافتة، ولم تحدث فى العصر الحديث، مضيفا أن المراقبين يرون أن أمريكا أمام ظاهرة ترامبية، وترامب هزم.. ولكن الترامبية ما زالون موجودين".

وفى وقت سابق، طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي من الأمريكيين تقديم أي معلومات تساعد في تحديد هوية مثيري الشغب بالكونجرس، بدورها أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية، استقالة مدير الشؤون الأوروبية والروسية من مجلس الأمن القومي الأمريكي على خلفية أحداث الكونجرس.

فيما ووجه مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، رسالة إلى المخربين الذين دمروا مبنى الكابيتول، حسب وصفه، على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "أولئك الذين عاثوا الخراب في مبنى الكابيتول، لم تفوزوا.. العنف لا ينتصر أبدًا.. الحرية تفوز.. ولا يزال هذا بيت الشعب".