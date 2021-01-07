الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي يتحركون لعزل ترامب فورًا

ياسر رشاد - القاهرة - أطلق المشرعون الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي حراكًا من أجل عزل الرئيس المُنتهية ولايته دونالد ترامب عن الحكم فورا، وذلك في ظل أعمال العنف التي شهدها أمس الأربعاء مبنى الكابيتول.

وشدد زعيم الأقلية الديمقراطية على ضرورة أن يجتمع الكونجرس، في حال رفض نائب الرئيس مايك بينس ومجلس الوزراء اتخاذ هذا الإجراء، بهدف إطلاق إجراءات العزل بحق ترامب، وفقًا لـ"رويترز".

ووصف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في بيان أصدره اليوم

الخميس، اقتحام مقر الكونجرس على أيدي مئات من أنصار ترامب أمس بأنه انقلاب ضد الولايات المتحدة سببه الرئيس، مضيفًا: "لا يجب أن يبقى هذا الرئيس في المنصب يومًا آخر"، وأشار شومر إلى أن أسرع وأنجح طريقة لعزل ترامب عن الحكم اليوم هي تفعيل التعديل الـ25 لدستور الولايات المتحدة والذي ينص على تسليم مقاليد الحكم إلى نائب الرئيس في ظروف منها وفاة رئيس الدولة أو فقدانه القدرة على أداء مهام الرئاسة.

واقتحم مئات المحتجين المؤيدين لترامب أمس مبنى الكابيتول وارتكبوا أعمال شغب داخله، قبل عقد غرفتي الكونجرس جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن، وقتل أربعة أشخاص خلال تعامل أجهزة الأمن الأمريكية مع أعمال الشغب داخل الكابيتول.

واقتحمت مجموعة من أنصار ترامب، مساء أمس الأربعاء، مقر الكونجرس خلال عقده اجتماعات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.