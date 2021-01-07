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فرنسا تُسجل 22 إصابة بسُلالتي كورونا الجديدتين

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ياسر رشاد - القاهرة - سجلت فرنسا، اليوم الخميس، 22 حالة إصابة بسلالتي فيروس الجديدتين.


وأضافت الوزارة أن 19 من الحالات مصابة بالسلالة التي رُصدت في بريطانيا للمرة الأولى، بينما ثلاث حالات أصيبت بتلك المكتشفة

في جنوب أفريقيا لأول مرة.

وذكرت الوزارة إنه جرى رصد بؤرتي تفش شديدتي الخطورة في منطقتي بريتاني وباريس قد تشملان السلالة

التي اكتُشفت في بريطانيا.

 

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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