فرنسا تُسجل 22 إصابة بسُلالتي كورونا الجديدتين

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت فرنسا، اليوم الخميس، 22 حالة إصابة بسلالتي فيروس كورونا الجديدتين.
في جنوب أفريقيا لأول مرة.
وأضافت الوزارة أن 19 من الحالات مصابة بالسلالة التي رُصدت في بريطانيا للمرة الأولى، بينما ثلاث حالات أصيبت بتلك المكتشفة
وذكرت الوزارة إنه جرى رصد بؤرتي تفش شديدتي الخطورة في منطقتي بريتاني وباريس قد تشملان السلالةالتي اكتُشفت في بريطانيا.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.