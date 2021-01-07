تركيا تُسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت تركيا 12171 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ليصل العدد الإجمالي لحالات العدوى في البلاد إلى مليونين و296102.



كما سجلت 194 وفاة مرتبطة بالمرض في الفترة ذاتها،

ليرتفع مجملحتى الآن إلى 22264.

وفرضت تركيا حظر تجول ليلا خلال أيام العمل وإغلاقا كاملا خلال عطلة نهاية الأسبوع منذ أكثر من

شهر في مسعى للحد من انتشار الفيروس.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.