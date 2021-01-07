الأردن يُسجل أكثر من ألف إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 13 وفاة و1215 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة، اليوم الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3968 وفاة و304071 إصابة.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الإصابات توزّعت على (442) حالة في محافظة العاصمة عمّان، و(317) حالة في محافظة إربد، منها (59) حالة في الرمثا، و(139) حالة في محافظة الزرقاء، و(74) حالة في محافظة البلقاء، و(43) حالة في محافظة عجلون، و(42) حالة في محافظة الكرك، و(40) حالة في محافظة المفرق، و(37) حالة في محافظة جرش، و(29) حالة في محافظة مأدبا، و(27) حالة في محافظة العقبة، و(18) حالة في محافظة الطفيلة، و(7)

حالات في محافظة معان، منها حالتان في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليًّا وصل إلى (15760) حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (83) حالة، فيما غادرت (77) حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (620) حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة

العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (493) بنسبة إشغال بلغت 11 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (211) بنسبة إشغال بلغت 22 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (97) بنسبة إشغال بلغت 10 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 1616 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (284343) حالة.

وأضاف أن (29327) فحصًا مخبريًّا أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن (3345942) فحصًا، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 14. 4 بالمئة.



يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.