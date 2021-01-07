كندا تُسجل 631 ألفًا و466 إصابة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا 631 ألفا و466 حالة حتى اليوم الخميس بتوقيت تورونتو، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



وبلغ عدد الوفيات في كندا 16 ألفا و403 بينما تعافى 537 ألفا و24 شخصا من مرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا.

ومر حوالي 49 أسبوعا منذ ظهور الحالة الأولى

للفيروس في البلاد.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.