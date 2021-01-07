التوزيع الجغرافي للإصابات الـ1597 بكورونا.. 56% في جهتي البيضاء والرباط

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات 1597 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 548 حالة جديدة، منها 432 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وبجهة الشمال، سجلت 356 حالة، منها 182 حالة بطنجة.

وسجلت بجهة الرباط سلا الصخيرات 246 حالة، منها 89 بسلا.

وبجهة مراكش آسفي سجلت 101 حالة، منها 50 بمراكش.

وبجهة سوس ماسة سجلت 92 حالات، ثم 68 بجهة الشرق، وبجهة فاس مكناس سجلت 62 حالة، ثم 41 حالة بدرعة تافلالت، و29 حالة ببني ملال خنيفرة، و25 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، و16 حالة جهة كلميم واد نون، و13 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب، .

للاطلاع على تفاصيل الحصيلة.. أنقر هنا