مدرب الاسماعيلي: يتوجب علينا نسيان كبوة الدوري والتركيز علی مباراة الرجاء المصيرية

جدة - عبدالحي حسين - طالب أبو طالب العيسوى، مدرب النادي الاسماعيلي المصري، لاعبيه بنسيان كبوة الدوري والتركيز علی مباراة الرجاء برسم إياب الدور قبل النهائى من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال الاثنين المقبل.

وتابع مدرب الاسماعيلي، نقلا عن صحيفة “اليوم السابع” المصرية: يتوجب علينا عدم التأثر بنتيجة هذه المباراة، انها مجرد مواجهة ومسابقة الدورى مازالت فى البداية وبإمكان الفريق التعويض فى المواجهات المقبلة، بينما مباراة الرجاء المغربى شديدة الصعوبة وخسارتها تعنى وداع بطولة يحلم بها عشاق الفريق منذ فترة طويلة.

وشدد المصدر ذاته علی كون مجلس إدارة الفريق المصري رفض فكرة إجراء أى تغيير على الطاقم التقني بعد الهزيمة من مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة السابعة لمسابقة الدورى الممتاز، مرجعا ذلك الی ضيق الوقت.