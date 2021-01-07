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مبادرة تدعم نزلاء دور الرعاية الاجتماعية وتعدهم بالادماج في المجتمع – فيديو

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عز الدين مقساط 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - شهدت مدينة الرباط إطلاق مبادرة جمعوية، تهدف إلى دعم، وتأهيل نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية بعد بولغهم السن القانونية، وذلك لتيسير اندماجهم في المجتمع.

وأطلقت المبادرة من طرف جمعية مبادرة الأمل للإدماج الاجتماعي، وبشراكة مع إحدى شركات القطاع الخاص.

هاني الحراق، رئيس الجمعية، اعتبر، في تصريح لـ”اليوم 24″، أن مبادرة “فرصة وتأهيل” ستفتح بابا آخر لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية، لتحسين وضعهم الاجتماعي، وإنهاء المعاناة، التي عاشوها قبل بلوغهم من العمر 18 سنة، معبرا عن طموح الجمعية إلى بلوغ رقم 600 مستفيد ومستفيدة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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