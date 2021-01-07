الإمارات.. 61 ألفاً تلقوا لقاح فيروس كورونا خلال 24 ساعة

محمد الفلاح - الخميس 7 يناير 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تلقي 61.396 شخصاً لقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 887.697 جرعة.



يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح لأكثر من 50 % من سكان الإمارات، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية والهيئات الصحية عن إطلاق حملة وطنية تدعو إلى تلقي اللقاح وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.