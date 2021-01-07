‏الارياني يدين قصف مليشيا الحوثي منازل المواطنين في قرية الحيمة بتعز

محمد الفلاح - الخميس 7 يناير 2021

أدان وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني واستنكر باشد العبارات، الحملة الهمجية لمليشيا الحوثي المدعومة من ايران على أهالي قرية الحيمة بمديرية التعزية محافظة تعز، وقصفها منازل ومزارع المواطنين بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة والذي خلف قتلى وجرحى بين النساء والاطفال لم تتضح حصيلتهم النهائية بعد.



وأوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن ما تقوم به مليشيا الحوثي من قتل وتنكيل بالمدنيين في قرية الحيمة وقصف منازلهم ونهب ممتلكاتهم بعد حملتين عسكريتين وفرض حصار غاشم على المنطقة منذ ثلاثة اعوام، يمثل جريمة حرب وعقاب جماعي على أبناء المنطقة الذين رفضوا الانصياع لمحاولات اذلالهم وتركيعهم.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث بادانة هذه الأعمال الارهابية، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف عدوانها على قرية الحيمة ورفع الحصار المفروض عليها والافراج الفوري عن كافة المختطفين من ابناء المنطقة وغالبيتهم من الاطفال.