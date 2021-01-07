شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة تبحث اعتماد اللقاح الصيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت كبيرة خبراء المناعة والتطعيمات في منظمة الصحة العالمية إن المنظمة تبحث إمكانية إدراج لقاحات مضاد لكوفيد-19 طورتها شركة أسترا‭ ‬زينيكا وشركات صينية على قائمة لقاحات الطوارئ، وذلك بعد أن أدرجت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في 31 من ديسمبر اللقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك.

وقالت كيت أوبراين مديرة قسم المناعة في المنظمة في حدث بث على الإنترنت عبر وسائل التواصل الاجتماعي "ندرس بعض اللقاحات التي طورتها الصين ولقاح أسترا زينيكا. نناقش الأمر حاليا وبدأنا العمليات المتعلقة بلقاحات أخرى"، وحثت شركات إنتاج اللقاحات على تقديم البيانات المتعلقة بلقاحات مرشحة للاستخدام وتظهر نتائج واعدة.