ميركل تحمل ترامب المسؤولية عن اقتحام الكونجرس

حملت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب المسؤولية عن اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس في واشنطن.

وقالت ميركل خلال اجتماع مغلق للمجموعة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، في البرلمان الألماني "بوندستاج" اليوم الخميس إن الصور المزعجة لاقتحام الكونجرس "أغضبتها وأحزنتها أيضًا".

وتابعت المستشارة: "آسف للغاية أن الرئيس (المنتهية ولايته دونالد) ترامب لم يقر بهزيمته منذ تشرين ثان/نوفمبر الماضي ولا حتى أمس. تم التشكيك في نتيجة الانتخابات"، لافتة إلى أن ذلك هيأ الأجواء لأحداث الليلة الماضية لتصبح ممكنة.

وقالت ميركل: "هناك قاعدة أساسية للديمقراطية هي: بعد الانتخابات هناك رابح وخاسر... يتعين على كليهما القيام بدوره بحكمة ووعي بالمسؤولية كي تظل الديمقراطية ذاتها هي الرابح ".

وفي الوقت ذاته أعربت ميركل عن تفاؤلها بالرئيس الأمريكي المنتخب جو بادين، وأشارت إلى أن تصريحات بايدن وكذلك كثير من ردود الفعل الصادرة من كلا الحزبين الكبيرين للولايات المتحدة الأمريكية "تجعلني أتأكد تماماً أن: هذه الديمقراطية ستثبت أنها أقوى كثيراً من المعتدين والمشاغبين".

وتابعت المستشارة الألمانية أنه من المحزن أن أشخاصاً فقدوا حياتهم في أحداث الليلة الماضية، واستدركت قائلة: "ولكن بالنسبة لي تعد إشارة أمل أن الكونجرس واصل عمله في الليل"، وأضافت الآن يتأكد فوز بايدن ونائبته كامالا هاريس في الانتخابات، وقالت: "الولايات المتحدة الأمريكية سوف تفتح خلال أقل من أسبوعين، كما ينبغي أن يكون، فصلاً جديداً لديمقراطيتها".

