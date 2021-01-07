بايدن يندد بـ«اعتداء غير مسبوق» على الديمقراطية الأميركية

دعا الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب للظهور على الهواء والمطالبة بإنهاء أنصاره حصارهم للكونغرس، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وعلق الكونغرس بشكل طارئ جلسة مكرسة للمصادقة على فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية بعد اقتحام متظاهرين مؤيدين لترمب لمبنى الكابيتول حيث أصيبت امرأة بالرصاص. وذكر بايدن أن المشاهد في مبنى الكونغرس تصل إلى حد التحريض وينبغي أن تتوقف فورا، مندّداً بـ«اعتداء غير مسبوق» على الديمقراطية الأميركية.

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