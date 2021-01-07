مصر تفرض غرامة 3 دولارات على من لا يضع كمامة

فرضت مصر غرامة على من لا يضع كمامة في الأماكن العامة وذلك مع ارتفاع الإصابات في البلاد التي تشهد حالياً الموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا.

وجاء في بيان لمجلس الوزراء أن القرار الجديد الذي بدأ سريانه يوم الأحد (3 يناير كانون الثاني) "بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم".

وأضاف البيان أنه سيتم إحالة المخالفين الذين لا يدفعون الغرامة للنيابة على وجه السرعة.

وما زالت المطاعم والمقاهي والفنادق مقيدة بنسبة إشغال 50 في المئة من طاقتها، مع فرض غرامة قدرها 4000 جنيه مصري (254.75 دولار) على من يتجاوز العدد المحدد أو يخالف الإجراءات الاحترازية.

وقال رجل من المارة يدعى محمد عبد الوهاب "بعد الغرامة لازم الناس تلتزم، طبعا دلوقتي لما يعرفوا إنه اللي هيتمسك في الشارع أو في الميكروباص (الحافلة الصغيرة) من غير ماسك (كمامة) هيدفع غرامة كله حيلتزم، ‏حتى لو مش خايف على نفسه يخاف على الآخرين".

وقال إسلام مصطفى، وهو صاحب محل صغير لبيع المستلزمات الطبية، إن مبيعات الكمامات زادت منذ يوم الأحد (3 يناير كانون الثاني) موضحا أن السلطات تجري عمليات تفتيش منتظمة في المحلات وفي وسائل النقل العام.

وأضاف مصطفى وهو يرص علب كمامات على الرف "‏قبل الغرامة ما كانش فيه بيع كمامات، ‏عشان كده سعر (علبة) الكمامات نزل لـ 15 و20 و25 جنيه (من دولار إلى 1.6 دولار)، ده المصري. الصيني طبعا بيبقى سعره من 55 إلى 75 جنيه (3.5 -4.8 دولار). ‏ولكن من ساعة ما الغرامات اتطبقت (فُرضت) بقى الإقبال على الكمامات كثير. ‏الصيني بدأت تقل، سعرها برضه يزيد جنيه أو اثنين جنيه، زيادة خمسة جنيه (0.32 دولار) في الأسبوع اللي فات. ‏ولكن هي متوفرة والإقبال عليها شديد جدا".

وشوهد مزيد من المواطنين يضعون كمامات منذ بدء سريان قرار الحكومة يوم الأحد (3 يناير كانون الثاني).

وسجلت مصر حتى أمس الأربعاء (6 يناير كانون الثاني) 145590 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و7975 وفاة، مع ما يقرب من 1000 إصابة يومية في الأسابيع الأخيرة.

