إصابات بـ'كورونا المتحور' في دولة مجاورة للعراق

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي للصحفيين: "رصدنا 10 حالات لمصابين بتحورات الفيروس مؤخرا وقد تتبعنا كافة المخالطين لهؤلاء وعددهم 27 شخصا".

وتابع: "من خلال الفحوصات المخبرية والمتابعات تبين خلو المخالطين من العدوى بالفيروس، وكذلك تعافى المصابون العشرة ولا توجد حاليا أي حالات نشطة بهذا التحور".

