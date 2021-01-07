انت الان تتابع خبر إصابات بـ'كورونا المتحور' في دولة مجاورة للعراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، عن رصدها 10 إصابات بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" والمكتشفة في بريطانيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي للصحفيين: "رصدنا 10 حالات لمصابين بتحورات الفيروس مؤخرا وقد تتبعنا كافة المخالطين لهؤلاء وعددهم 27 شخصا".
وتابع: "من خلال الفحوصات المخبرية والمتابعات تبين خلو المخالطين من العدوى بالفيروس، وكذلك تعافى المصابون العشرة ولا توجد حاليا أي حالات نشطة بهذا التحور".
وتابع: "من خلال الفحوصات المخبرية والمتابعات تبين خلو المخالطين من العدوى بالفيروس، وكذلك تعافى المصابون العشرة ولا توجد حاليا أي حالات نشطة بهذا التحور".