أعضاء ديمقراطيون بمجلس النواب يبدأون إجراءات لمساءلة ترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ أعضاء ديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي، الخميس، إجراءات فعلية لمساءلة الرئيس دونالد ترامب على خلفية اقتحام الكونجرس.

تحركات الديمقراطيين هذه تعيد للأذهان مشهد مساءلة ترامب في مجلس الشيوخ، في 16 يناير/كانون الثاني 2020، في تهمتي "استغلال السلطة" و"عرقلة عمل الكونجرس".

ويعني هذا أن ترامب يدخل قفص اتهامات الكونجرس للمرة الثانية قبل مرور عام كامل على المساءلة الأولى له.

وسجل السيناتور الجمهوري آدم كينزنجر أول دعوة رسمية لتفعيل المادة 25 من الدستور لعزل ترامب من منصبه.



والخميس، دعا شاك شومر زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ، إلى عزل الرئيس ترامب من السلطة.

وقال شومر: "أفضل طريقة لعزل ترامب من السلطة هي أن يفعل نائبه مايك بنس التعديل 25 من الدستور".

وتابع: "إذا رفض مايك بنس الارتقاء لمستوى المسؤولية فعلى الكونجرس الانعقاد لمحاكمة ترامب".

وكان أنصار ترامب حاصروا، مبنى الكونجرس قبل أن ينجحوا في اقتحامه، حيث تم استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وأعلن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، الدفع بوحدات إضافية من الحرس الوطني إلى العاصمة واشنطن.

وعقب تعرضهم لانتقادات واسعة، سارع أنصار ترامب للترويج لنظرية المؤامرة واتهام جماعات يسارية في فوضى الكابيتول.

وكان متظاهرون مؤيدون لترامب قد اقتحموا مبنى الكونجرس، أمس الأربعاء، وتسببوا بتعطيل جلسة الكونجرس للمصادقة على فوز بايدن بالرئاسة.

الهجوم لقي إدانة من نواب ومسؤولين أمريكيون من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

