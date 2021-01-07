دعوة جديدة لعزل ترامب.. وعمدة واشنطن تكشف حصيلة الموقوفين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا شاك شومر زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ، الخميس، إلى عزل الرئيس دونالد ترامب من السلطة.

وقال شومر: "أفضل طريقة لعزل ترامب من السلطة هي أن يفعل نائبه مايك بنس التعديل 25 من الدستور".

وتابع: "إذا رفض مايك بنس الارتقاء لمستوى المسؤولية فعلى الكونجرس الانعقاد لمحاكمة ترامب".

وسجل السيناتور الجمهوري آدم كينزنجر أول دعوة رسمية لتفعيل المادة 25 من الدستور لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصبه.

وحث قائد شرطة العاصمة الأمريكية المواطنين على مساعدتهم في التعرف على أي عناصر شاركت في اقتحام الكونجرس.

من جانبها، كشفت عمدة العاصمة الأمريكية، الخميس، عن إلقاء الشرطة القبض على 68 شخصا على خلفية اقتحام الكونجرس وكسر حظر التجول.



وفرضت موريل بوزر، عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، الأربعاء، حظر تجول في جميع أنحاء المدينة جراء شغب أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام مبنى الكونجرس.

ووفقا لقرار بوزر فإن الحظر المفروض بدأ اعتبارا من السادسة مساء الأربعاء وحتى السادسة من صباح الخميس لاحتواء الشغب في المدينة.



وأمرت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، قوات الحرس الوطني بالاستعداد للتدخل والسيطرة على الاحتجاجات.



وكان أنصار ترامب حاصروا، مبنى الكونجرس قبل أن ينجحوا في اقتحامه، حيث تم استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وسجل السيناتور الجمهوري آدم كينزنجر، الخميس، أول دعوة رسمية لتفعيل المادة 25 من الدستور لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصبه.

وأعلن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، الخميس، الدفع بوحدات إضافية من الحرس الوطني إلى العاصمة واشنطن.