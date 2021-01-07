شكرا لقرائتكم خبر عن منطقة عجمان الطبية تفتتح مركزاً جديداً لإعطاء لقاح كوفيد 19 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”



افتتحت منطقة عجمان الطبية مركزاً جديداً لإعطاء لقاح كوفيد 19 في الإمارة، وأوضح حمد تريم الشامسي مدير المنطقة أن المركز الجديد يقع في الجمعية الهندية في منطقة الجرف الصناعية بالقرب من السوق الصيني، حيث يستقبل الراغبين في أخذ اللقاح من السبت إلى الخميس من الساعة: 9:00 صباحاً إلى الساعة 9:00 مساء، ويوم الجمعة من الساعة 3:00 بعد الظهر إلى الساعة 9:00 مساء.

وأشار حمد تريم الشامسي إلى أن التوسع في أعداد المراكز والأماكن التي تقوم بإعطاء لقاح كوفيد 19 يأتي ضمن أهداف وخطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في توفير اللقاح للنسبة المحددة من قبل الدولة لأفراد المجتمع، بغية الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، لتقليل أعداد الحالات والسيطرة على المرض.

وأضاف الشامسي أن إدارة الرعاية الصحية الأولية قامت بتدريب كافة الطواقم الطبية والتمريضية المختصة على كيفية إعطاء اللقاح ضمن إجراءات الوقاية والسلامة المتبعة في المراكز الصحية، موضحاً أن هناك برنامجاً متكاملاً من قبل المراكز الصحية التي تقوم بإعطاء اللقاح لمتابعة الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بهدف الوقوف على أوضاعهم الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة عالمياً.

وأشار حمد الشامسي إلى أن منطقة عجمان الطبية وضعت خطة كاملة وشاملة لتسهيل حصول المواطنين والمقيمين على اللقاح، وذلك بتوفيره في 6 مراكز صحية موزعة على مختلف مناطق عجمان وهي: الحميدية، ومشيرف، والمنامة،ومزيرع، والبيت متوحد، إضافة إلى مركز الجمعية الهندية الذي تم افتتاحه مؤخراً، ويمكن للراغبين في أخذ اللقاح التواصل مع تلك المراكز لأخذ المواعيد المسبقة للحصول على اللقاح.