شكرا لقرائتكم خبر عن الطلب العالمي على السفر تراجع 70.3% في نوفمبر 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت بيانات حديثة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) تراجع الطلب العالمي على الشحن الجوي، بحساب كيلومترات طن الشحن، 6.6% في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، عن مستويات العام السابق. (-7.7% للعمليات الدولية).

وتقلصت الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي، بحساب كيلومترات طن الشحن المتاحة، 20% في نوفمبر (21.3% للعمليات الدولية) مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019.

أما إجمالي الطلب على السفر فقد انخفض في نوفمبر (بحساب إيرادات كيلومترات المسافرين) 70.3% مقارنة به قبل عام.

وتراجعت الطاقة الاستيعابية في نوفمبر 58.6% عن مستويات العام السابق، وانخفض معامل حمولة الركاب 23 نقطة مئوية إلى 58%، وهو مستوى قياسي متدن للشهر. (وكالات)