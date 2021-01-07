شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مشروع «أجمل أسرة» في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ميرفت الخطيب

تحقيقاً لرؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة في توظيف كافة الإمكانات والمؤسسات لخدمة الأسرة واستقرارها في المجتمع، أطلق المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة مشروعه الإعلامي الجديد «أجمل أسرة»، في بث مباشر عبر الانستجرام، أعلنت خلاله صالحة عبيد غابش، رئيس المكتب الثقافي والإعلامي عن أهداف المشروع الأسري الجديد، الذي تطمح إدارة المكتب، لأن يكون إضافة جديدة ومؤثرة لبرامج ومشاريع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الذي يعمل المكتب تحت مظلته، ويسير على نهجه في تقديم كل ما يهم الأسرة، ويحقق تماسكها وترابطها ويساعدها على مواجهة التحديات التي تعترض طريق استقرارها.

وقالت غابش، إن هذا المشروع الجديد هو جزء من منظومة متكاملة تعمل عليها جميع إدارات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بهدف الوصول إلى أسرة إماراتية آمنة متماسكة قادرة على أن تؤسس لمجتمع آمن متماسك. وأن هناك الكثير من الأفكار التي لم تنفذ بعد، وأن المشروع سيقدم الجديد باستمرار، وسينمو ويتطور وفق أفكار واقتراحات الجمهور، ووفق أي مستجدات، ليحقق هدفه الرئيسي وهو الوصول لمجتمع يضم في كل بيتٍ أجمل أسرة.

وأشارت إلى أن العمل على المشروع بدأ منذ سبتمبر 2020، وفريق العمل يضم كوادر من مختلف التخصصات كالكتابة والتصوير والإخراج والتصميم، وأغلبهم من موظفات المكتب الثقافي والإعلامي.

وحول آلية عمل المشروع، أكدت رئيس المكتب الثقافي والإعلامي، أنه عبارة عن منشورات توعوية تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتصل إلى أكبر شريحة ممكنة.