شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طلبات البطالة الأمريكية في الأسبوع الأخير من 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت طلبات مخصّصات البطالة الجديدة بشكل طفيف في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الأخير من العام 2020، لكنها تبقى على مستوى مرتفع جداً، على ما أظهرت أرقام نشرتها وزارة العمل الخميس.

فبين 27 كانون الأول/ديسمبر والثاني من كانون الثاني/يناير، تسجّل 787 ألف شخص جديد للحصول على إعانات البطالة أي أقل بثلاثة آلاف مقارنة مع الأسبوع السابق. وكان محللون يتوقعون 752 ألف طلب جديد.

وثمة خطر بحصول عمليات صرف جديدة لموظفين بسبب استمرار الوضع الصحي المقلق في الولايات المتحدة، في حين يبقى النشاط الاقتصادي محدوداً في جزء كبير من البلاد.

وقالت روبيلا فاروقي الخبيرة الاقتصادية في «إتش في إي سنابشوت» إنّ «مستوى عمليات الصرف من العمل يبقى مرتفعاً (..) طالما لم يتم احتواء الفيروس سيبقى سوق العمل خاضعاً لضغوط تدابير الحجر التي تحدّ من النشاط التجاري».

وكان أكثر من خمسة ملايين أمريكي بقليل يتقاضون مخصّصات البطالة خلال أسبوع عيد الميلاد.

لكنّ هذه المخصّصات التي توفّرها كل ولاية لمدة تراوح بين ثلاثة وستة أشهر كحدّ أقصى لم تعد تطبّق على عدد كبير من الأمريكيين الذين فقدوا عملهم أو مداخيلهم.

ويعيش أكثر من 19 مليون أمريكي بقليل على مخصّصات البطالة أو المساعدات التي أقرّتها الحكومة الفدرالية لمواجهة تبعات جائحة «كوفيد-19».

وباشرت الشركات الخاصة في الولايات المتحدة في كانون الأول/ديسمبر إلغاء وظائف للمرة الأولى منذ نيسان/إبريل، وقد ذهبت 123 ألف وظيفة ضحية انتشار فيروس كورونا المستجد بقوة في البلاد على ما أظهرت الدراسة الشهرية لشركات الخدمات للمؤسسات «ايه دي بي» التي نشرت الأربعاء.

ويصدر معدل البطالة الرسمي لشهر كانون الأول/ديسمبر الجمعة. ويتوقع خبراء اقتصاديون بقاء النسبة على ما كانت عليه في تشرين الثاني/نوفمبر، أي 6.7%. (أ ف ب)