قائد شرطة دبي يشهد حفل تكريم 69 متقاعداً



دبي: ”الخليج 365”

شهد الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي حفل تكريم ٦٩ موظفاً متقاعداً من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، ممن أمضوا سنوات طويلة في خدمة القوة وساهموا في تطوير منظومة العمل الشرطي في الإمارة، وذلك بحضور مساعدي القائد العام ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة وعدد من الضباط والموظفين.

وثمن المري، خلال الحفل الذي نظمته الإدارة العامة للموارد البشرية في نادي الضباط، ضمن مبادرة أطلقت عليها اسم «تكريم مٌنجزين في شرطة دبي»، الدور الكبير للموظفين المتقاعدين على مدى سنوات عمرهم الطويلة التي أدوها في خدمة الوطن وتعزيز الأمن والأمان في إمارة دبي، والعمل على إسعاد المجتمع، مؤكداً أن جهودهم الاستثنائية ساهمت في تحقيق شرطة دبي العديد من الإنجازات على المستويين المحلي والعالمي.

وأثنى على إخلاص وتفاني الموظفين المتقاعدين في خدمة الوطن، وحرصهم على العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق رؤى واستراتيجيات شرطة دبي والارتقاء بخدماتها في مختلف المجالات التي عملوا بها، متمنياً لهم التوفيق والسداد في حياتهم المُقبلة.

وخلال الحفل، ألقى الرائد متقاعد ناجي صالح علي، كلمة المتقاعدين، قائلاً: يشرفني باسم زملائي المتقاعدين، أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى القيادة العامة لشرطة دبي، هذه المؤسسة الأمنية العريقة التي عملنا فيها بكل جد واقتدار وتفان من أجل خدمة وطننا الغالي، والعمل على تعزيز الأمن والأمان فيه وإسعاد كافة أفراد مجتمعنا تحقيقاً لتطلعات قيادتنا الرشيدة.

وأضاف: سنوات مضت تشرفنا فيها بالثقة الغالية التي أولتها شرطة دبي لنا لنكون إلى جانب كافة زملائنا ممن عملنا معهم في الميادين وخلف المكاتب خير ممثل لمؤسستنا، وهو ما انعكس على ثقة المجتمع بشرطة دبي، والتي توجت مؤخراً بالحصول على نسبة ٩٨٪ في ثقة الناس بمراكز الشرطة المحيطة بهم وذلك في آخر استطلاع للرأي صادر عن هيئة تنمية المجتمع ومركز دبي للإحصاء.



وتقدم ناجي صالح في ختام كلمته بالشكر إلى الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام، والفريق عبدالله خليفة المري، لما قدماه من دعم لا محدود خلال سنوات عمل المتقاعدين وعلى مساهمتهما في تحقيق روح الفريق الواحد في العمل المؤسسي.