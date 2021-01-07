شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أبطال آسيا بنظام التجمع من دور واحد إبريل المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

علم «الخليج الرياضي» أن الاتحاد الآسيوي، اقترح إقامة مباريات الملحق الآسيوي يومي 7 و8 إبريل/نيسان المقبل على أن تقام مباريات دور المجموعات بداية من 14 إبريل المقبل على أن تلعب المباريات بنظام التجمع من دور واحد.

وستقام مباريات المسابقة القارية بنظام المجموعات في دولة واحدة، أو أكثر من دولة وفق طلب الاستضافة التي ستتقدم بها الاتحادات الوطنية.

وستقام مباريات دور المجموعات لمدة 10 أيام، خلال الفترة من 14 ولغاية 28 منه.

وستسهم إقامة المباريات القارية بنظام التجمع، في إرباك روزنامة المسابقات المحلية، خاصة مع التوجه السائد بإيقاف مباريات الدوري المحلي خلال مشاركات الفرق قارياً، لاسيما مع تطلع مسؤولي الرابطة إلى إقامة مباريات دوري الخليج العربي بشكل متتال حتى موعد تجمع المنتخب المقبل في شهر مارس/آذار المقبل.

ويتوقع أن تعلن الرابطة خلال أيام مواعيد مباريات الدور الثاني من دوري الخليج العربي، بعد كشف الاتحاد القاري عن الموعد الرسمي لمنافسات دوري أبطال آسيا، مع وجود مقترح باستكمال المسابقة بعد انتهاء الدور الأول مباشرة؛ حيث تم تحديد يومي 15 و16يناير/كانون الثاني الحالي موعداً لإقامة مباريات الجولة 13.