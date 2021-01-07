آخر كلمات ضحية إقتحام الكونجرس قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة

الشارقة - اميمة ياسر - وصف المشاركون في أعمال الشغب، التي شهدها مقر الكونجرس، ليل الأربعاء الخميس، اللحظة التي قتلت فيها امرأة، برصاص الشرطة، في مبنى الكابيتول، وذكر آخر كلماتها، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.

ويظهر مقطع فيديو للحادث، رجل يقف بجانب الضحية لحظة إطلاق الرصاصة القاتلة في مقر الكونغرس، ثم شوهد وهو يحاول مساعدتها وهي تسقط على الأرض وكانت يديه ملطختان بالدماء.

وفي مقابلة مع تلفزيون محلي، قال الرجل: "لقد اقتحمنا الغرف بالداخل وكانت هناك شابة هرعت إلى النوافذ"، و"كان عدد من رجال الشرطة والمخابرات يقولون لنا، ارجع، انزل، ابتعد عن الطريق". لكن المرأة لم تستجب لنداءاتهم، وبينما كنا نسارع إلى سحب الناس من عند النوافذ، أطلقوا النار عليها وسقطت علي".

وقال مناصر ترامب إن المرأة قالت وهي تنزف، "لا بأس بذلك، إنه رائع".

وأضاف: "بدأت تتحرك بطريقة غريبة وكان الدم ينزف من فمها وعنقها وأنفها".

وتابع: "أنا لم أصب بأذى ... كان من الممكن أن أكون أنا، لكنها دخلت أولاً".