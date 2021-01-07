أمريكا: ارتفاع إصابات كورونا بنسبة 2ر1 بالمئة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أن بياناتهما كشفت أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة زادت بنسبة 2ر1 بالمئة حتى الساعة 22ر7 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك، بالمقارنة مع الفترة الزمنية نفسها قبل 24 ساعة، لتصل إلى 3ر21 مليون إصابة.

وأفادت البيانات أن زيادة حالات الإصابة على مستوى الولايات المتحدة كانت أعلى من متوسط الزيادة اليومية والبالغ 1ر1 بالمئة الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أعلى رقم من حيث الإصابات المؤكدة بعدد 54ر2 مليون إصابة، بزيادة بلغت 5ر1 بالمئة عن نفس الفترة الزمنية يوم الأربعاء.

وشهدت ولاية كانساس زيادة بنسبة 2ر2 بالمئة في عدد الإصابات بالمقارنة بنفس الفترة الزمنية، ما يرفع الإجمالي إلى 238 ألفا و371 إصابة.

كما سجلت كاليفورنيا العدد الأكبر للوفيات في الأربع والعشرين ساعة الماضية، بوفاة 560 شخصا بالفيروس.