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وزير الداخلية الأمريكي بالإنابة يناشد ترامب بأن يدين أعمال العنف

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محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

دعا وزير الداخلية الأمريكي بالإنابة تشاد وولف الرئيس دونالد ترامب للتنديد بالاقتحام "المأساوي والمقزز" هذا الأسبوع لمبنى الكونجرس الأمريكي من جانب حشد من أنصار ترامب.

وقال وولف، وهو موال لترامب منذ مدة طويلة، في بيان: "أناشد الرئيس وكل المسؤولين المنتخبين بأن ينددوا بقوة بأعمال العنف التي جرت".

وقال وولف إنه سيظل في منصبه "إلى حين انتهاء ولاية الإدارة" لضمان "انتقال منظم" لفريق الرئيس المنتخب جو بايدن. ويتجنب أعضاء مجلس الوزراء الإشارة إلى انتهاء فترة عمل الإدارة كي لا يثيروا غضب ترامب، الذي يرفض الإقرار بهزيمته في انتخابات نوفمبر.

واستقال العديد من مسؤولي الإدارة في أعقاب الفوضى في واشنطن.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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