ضبط 5 أشخاص بتهمة التنمر على معاق ذهنيا في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات واقعة التنمر على شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة بالدقهلية وضبط مرتكبى الواقعة.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطعي فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى أثناء تنمر مجموعة من الأشخاص على شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة (معاق ذهنيا) عن طريق توثيقه بحبل وإنزاله من مركبة "توك توك" والتهكم عليه والسخرية منه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من تحديد شخصية المجنى عليه (مقيم ببندر دكرنس بمديرية أمن الدقهلية - طرف كفيلته "ربة منزل") كما تم تحديد وضبط المتهمين القائمين بالأفعال المشار إليها وهم (نقاش، 3 عاطلين، سائق) وتم ضبط الدراجة النارية "توك توك" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السخرية من المجنى عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.