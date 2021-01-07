النرويج تُهنئ بايدن بعد إعلان الكونجرس الأمريكي فوزه بالرئاسة

ياسر رشاد - القاهرة -

هنأت رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرج، اليوم الخميس، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عقب تأكيد الكونجرس الأمريكي فوزه.

وقالت سولبرج، في تدوينة على حسابها على موقع تويتر، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية: "أتطلع للعمل معك ومع فريقك

الرئاسي".

يُذكر أنه من المقرر أن يتم تنصيب بايدن رئيسا رسميا لأمريكا في 20 من يناير الجاري.

يُذكر أن مناصري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتحموا مبنى الكابيتول (مقر الكونغرس) حيث كان يعقد

الكونغرس الأمريكي جلسة للمصادقة على نتائج المجمع الانتخابي، مما أضطر إلى وقف الجلسة لساعات عديدة.

وبعد أن استأنف الكونغرس جلسته، صادق في جلسة استمرت حتى حوالي الساعة الرابعة فجرا بتوقيت واشنطن (9 صباحا بتوقيت غرينتش)، على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، بأغلبية 306 من أصوات المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتا لترامب.