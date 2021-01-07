الإمارات تُسجل 2988 إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن إجراء 163،100 فحص جديد خلال الساعات الـ24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، كشف عن 2،988 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية

"وام" اليوم الخميس، أنه بذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 221،754 حالة، كما أعلنت وفاة 5 مصابين نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 694 حالة.

‎وأعلنت الوزارة عن شفاء 3،658 حالة جديدة لمصابين

بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 199،178 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.