تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية، وأطر تعزيز التعاون المشترك خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الباكستاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.