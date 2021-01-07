وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الباكستاني

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية، وأطر تعزيز التعاون المشترك خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.