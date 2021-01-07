فيسبوك يمنع ترامب من استخدام حساباته "لأجل غير مسمّى"

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قال مارك زوكربرج الرئيس التنفيذي لشبكة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، إن الشركة ستمدد الحظر المفروض على حسابي الرئيس الأميركي دونالد ترامب على فيسبوك وإنستجرام "إلى أجل غير مسمّى".

ومنع أكبر موقع للتواصل الاجتماعي، الرئيس الأميركي من استخدام حساباته لديه بعد يوم واحد من قيام مشاغبين مؤيدين لترامب باقتحام مقر الكونجرس الأميركي أثناء المصادقة على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها مع ترامب.

وقال زوكربرج، في منشور على حسابه في فيسبوك "نعتبر أنّ السماح للرئيس بمواصلة استخدام خدماتنا خلال هذه الفترة ينطوي على مخاطر كبيرة للغاية".

وأضاف "لذلك، فقد قررنا تمديد حجب حسابيه على فيسبوك وإنستجرام إلى أجل غير مسمّى ولمدّة أسبوعين على الأقلّ حتى اكتمال الانتقال السلمي للسلطة".

واقتحم مؤيدو ترامب قاعتي الجلسات في مجلسي الشيوخ والنواب بينما كان المنتخبون يناقشون اعتراضات بعض الجمهوريين على التصديق على نتائج المجمع الانتخابي في بعض الولايات.

وعمت الفوضى على مدى ساعات عدة داخل الكونجرس واضطرت الشرطة إلى إشهار أسلحتها لحماية النواب واستخدام الغاز المسيل للدموع في أروقة ومكاتب وقاعات مبنى الكابيتول لاستعادة السيطرة على الوضع.

وقالت الشرطة إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم خلال الفوضى، منهم امرأة بعيار ناري وثلاثة بسبب حالات طبية طارئة.

واندلعت الفوضى، أمس الأربعاء، بعد أن خطب ترامب أمام الآلاف من أنصاره قرب البيت الأبيض وطلب منهم التوجه إلى مبنى الكونجرس للتعبير عن غضبهم.

وطالب ترامب أنصاره بالضغط على المسؤولين المنتخبين لرفض النتائج، وحثهم على «الكفاح».