أفغانستان: 6 قتلى بهجوم لـ«طالبان»

ابوظبي - سيف اليزيد - كابول (وكالات) - قتل ستة على الأقل من أفراد قوات الأمن الأفغانية في هجوم شنته حركة طالبان على قاعدة أمنية في إقليم قندوز شمال شرق أفغانستان.

ونقلت قناة «طلوع نيوز» الإخبارية عن عضو مجلس الإقليم، عمر الدين والي، القول إن الهجوم وقع في منطقة «باند إي خان أباد»، وأسفر أيضا عن إصابة اثنين آخرين من قوات الأمن.

وأوضح أن طالبان أسرت خمسة من جنود الجيش، وسقطت القاعدة الأمنية.

كما أعلن مسؤولون محليون مقتل خمسة مدنيين بينهم طفل، في غارة جوية بإقليم هلمند. وأصيب ما لا يقل عن أربعة أشخاص في الهجوم الذي نُفِّذ ليلاً في منطقة بوشران بضواحي مدينة لاشكارجاه. والضحايا هم ثلاث نساء وطفل وشاب.