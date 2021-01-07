“جيروزاليم بوست”: وفد إسرائيلي زار المغرب خلال الأسبوع الجاري وتفقد مكتب الاتصال المغلق بالرباط

جدة - عبدالحي حسين - كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية أن وفدا إسرائيليا قام بزيارة المغرب خلال الأسبوع الجاري، تفقد فيها مكتب الاتصال المغلق بالعاصمة الرباط منذ 20 عاماً، وذلك تمهيدا لتنفيذ بنود الاتفاق الموقع بين البلدين قبل أسبوعين.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية نقلا عن موقع “أكسيوس” الأمريكي، أن مكتب الاتصال الإسرائيلي المغلق بالرباط، “لا يزال في ملكية الحكومة الإسرائيلية”.

وتأتي هذه الزيارة بعد خطوة مماثلة قادت وفدا مغربيا إلى إسرائيل الأسبوع الماضي، تفقدت مكتب الاتصال المغربي بتل أبيب الذي ظل في ملكية المملكة وما إذا كان صالحا لإعادة فتحه في زمن قريب.

واعتبر “أكسيوس” أن تمسك المغرب بإعادة فتح مكتبي الاتصال فقط، بدلا من السفارات، “قد يكون ذلك لأن المغرب كان ينتظر لمعرفة ما إذا كانت إدارة بايدن ستتراجع عن اعتراف ترامب بالسيادة المغربية على الصحراء قبل المضي قدما في إقامة علاقات كاملة مع إسرائيل”.