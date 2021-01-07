الإمارات: عودة حركة النقل مع قطر خلال أيام

جدة - عبدالحي حسين - أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الخميس، أن عودة حركة النقل والتجارة مع قطر، ستكون خلال أسبوع من التوقيع على “اتفاق العلا”.

واستضافت مدينة العُلا شمال غربي السعودية، أول أمس الثلاثاء، القمة الخليجية الحادية والأربعين، التي شهدت الإعلان عن انتهاء أزمة خليجية، استمرت منذ 2017 بين قطر، وكل من السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر.

وقال قرقاش، في مؤتمر صحفي نقلته وسائل إعلام خليجية، إن “عودة التنقل، وحركة التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي وفق اتفاق العلا، سيكون خلال أسبوع من التوقيع على الاتفاق”.

وأضاف المتحدث نفسه: “لا يمكن أن تكون الأزمة دائمة(…) الأزمة، خلال السنوات الماضية، لم تتضمن أعمالا سلبية على أرض الواقع، ولكن كانت إعلاميا قاسية”، وتابع: “اتفاق العلا كان نتيجة جهد سعودي، ووساطة كويتية، وأمريكية، وهو يضع آلية تعمل عليها لجان عدة لإزالة إجراءات المقاطعة، خلال أسبوع، بالإضافة إلى مسارات ثنائية لمعالجة القضايا بين الدول”، وأشار إلى أن “الأزمة، التي جرت لم تكن الأولى، وإنما الأعمق”.

وأكد قرقاش الحاجة إلى بناء ثقة بين الدول الأربع، وقطر، وقال إن بلاده “تفتح صفحة جديدة، وتؤسس لمرحلة أخرى حتى لا تقع أزمات كبيرة، أو صغيرة”.

وأضاف الوزير الإماراتي: “سعيدون بأننا قلبنا صفحة هذه الأزمة، ونتطلع إلى مستقبل مجلس التعاون الخليجي، و الإمارات تعمل على تنفيذ اتفاق العلا”.

وكانت السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، قد فرضت، منذ يونيو 2017، حصارا بريا، وجويا، وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، واعتبرته “محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل”.