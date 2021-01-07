الأمطار الغزيرة تربك سير القطارات.. وONCF يدعو المسافرين “للإستعلام المسبق”

جدة - عبدالحي حسين - أفاد المكتب الوطني للسكك الحديدية، أن حركة سير القطارات تشهد، اليوم الخميس، اضطرابات على بعض محاور شبكتها، بعد الأمطار الغزيرة التي سجلت بالمملكة.

وأوضح المكتب في بلاغ أنه “نظرا للتساقطات الهامة التي تعرفها المملكة والتي تسببت في تشبع قنوات تصريف مياه الأمطار، تشهد حركة سير القطارات بعض الاضطرابات على بعض محاور شبكتها”.

ودعا المكتب الذي قام، وفق البلاغ، بتعبئة موارده البشرية والمادية لتأمين حركة سير القطارات في أفضل ظروف السلامة، زبناءه للاستفسار مسبقا عن حركة سير القطارات عبر الاتصال بالمحطات أو بمركز خدمة الزبناء على الرقم 2255.

وخلفت التساقطات المطرية، خلال الليلة الماضية، ارتباكا في حركة النقل في مدينتي الرباط، والدارالبيضاء، وسط مخاوف من تفاقم الوضع.

وعرفت مدينة الدارالبيضاء ارتباكا كبيرا في التنقل على مختلف المحاور الطرقية، خصوصا الأنفاق، التي غرقت في المياه.

وشمل الارتباك شبكة الطراموي في الدارالبيضاء، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة، التي هطلت في العاصمة الاقتصادية، وقال مسؤولون في شركة الطرامواي إنه “بعد الأمطار الغزيرة في الدارالبيضاء، فقد شهدت الحركة على مستوى الخطين الأول، والثاني لطراموي اضطرابا كبيرا”.

والارتباك وصل، أيضا، إلى خط الطريق السيار، الرابط بين مدينتي الرباط، والدارالبيضاء، وعدد من طرق العاصمة، وسط مخاوف من تكرار سيناريو، عاشته، قبل أربع سنوات، خلف غرقها، كما شمل حركة القطارات، بسبب ما تعرفه مدينة الدارالبيضاء.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينتي الرباط، والدار البيضاء شهدتا هطول أمطار غزيرة، خلال 48 ساعة الماضية، ما تسبب في اضطرابات على مستوى حركة تنقل الطرام، خصوصا في الدارالبيضاء ، وأضرار مادية همت الممتلكات العامة، والخاصة.

ودعت وزارة التجهيز والنقل المواطنين كافة إلى تأجيل تنقلاتهم، والحيطة، والحذر، بعد النشرة الانذارية، التي تنبأت بأمطار طوفانية.