العثماني: الحكومة واعية بوجود قطاعات لم تستعد انتعاشها والوزراء مطالبون بالتواصل مع المواطنين

جدة - عبدالحي حسين - أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وعي الحكومة بوجود بعض القطاعات، التي لم تستعد انتعاشها، ولم تحقق الإقلاع بعد، مثل قطاعات السياحة، والنقل الجوي، وصناعة الطائرات، وبعض أنشطة الخدمات.

وقال العثماني، في بداية المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إنه بخصوص تقييم الوضعية الاقتصادية والمالية في البلاد، فإن لجنة اليقظة الاقتصادية خلصت إلى تسجيل انتعاش تدريجي للنشاط الاقتصادي الوطني، بدأت تظهر بعض تجلياته، ومؤشراته في تقلص حدة تراجع نمو الناتج الداخلي الخام بمقدار 8 نقاط بين الفصلين الثاني، والثالث، وانخفاض العجز التجاري بنسبة 26 في المائة، وارتفاع الاحتياطي من العملة الأجنبية، ليصل إلى تغطية 7 أشهر من قيمة واردات السلع، والخدمات.

وفي الوقت نفسه أكد رئيس الحكومة وعي الحكومة بوجود بعض القطاعات، التي لم تستعد انتعاشها، ولم تحقق الإقلاع بعد، مثل قطاعات السياحة والنقل الجوي وصناعة الطائرات وبعض أنشطة الخدمات، متمنيا أن تساهم عملية التلقيح ضد كوفيد-19 المزمع إطلاقها قريبا في استرجاع الحالة الاقتصادية الوطنية عافيتها بصفة عامة.

وللتخفيف من حدة الانعكاسات على القطاعات الأكثر تضررا، أبرز رئيس الحكومة أهمية تمديد الآجال النهائية لمنح قروض الإنعاش “ضمان” إلى غاية 31 مارس 2021 عوض أواخر دجنبر 2020، موضحا أن إضافة ثلاثة أشهر أخذت بعين الاعتبار الحالة الوبائية، التي لا تزال تحتاج إلى الحذر، وتستلزم الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كما تقرر منح تعويض شهري جزافي بقيمة 2000 درهم لفائدة مستخدمي قطاعات السياحة، ومتعهدي الحفلات، والملتقيات والترفيه والألعاب، المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان، وذلك إلى غاية 31 مارس 2021، بالإضافة إلى إجراءات أخرى، ومقتضيات خاصة بالنقل السياحي.

كما أُبْرِمَت عقود برامج جديدة، دخلت حيز التنفيذ، ابتداء من فاتح يناير 2021، تهم قطاعات الصحافة، والصناعات الثقافية والإبداعية، والقاعات الرياضية الخاصة، ودور الحضانة، إلى جانب توقيع عقد برنامج لدعم أرباب المطاعم المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين تأثروا بسبب القرارات الأخيرة، التي اتخذت لاحتواء انتشار الوباء ببلادنا.

وفي السياق ذاته، شكر رئيس الحكومة لجنة اليقظة الاقتصادية، على رأسها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشهبون، وجميع القطاعات المعنية، التي ساهمت في متابعة هذه الأوراش، معتبرا أن جميع هذه التدابير ستساهم في تجاوز الأزمة بأقل الخسائر.

وفي ختام كلمته، جدد رئيس الحكومة أمله في أن تخرج البلاد من هذه الأزمة الوبائية في القريب العاجل، ودعا الوزراء إلى مزيد من التواصل مع المواطنين، قصد تقديم التوضيحات، والشروحات في الأوقات المناسبة، وإبراز الجهود، التي تبذلها الحكومة.