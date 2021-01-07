مقتل 4 عناصر من مليشيات موالية لإيران جراء استهداف جوي قرب مدينة البوكمال

محمد الفلاح - الخميس 7 يناير 2021

استهدفت طائرة مسيّرة دون طيار سيارة تابعة لمليشيا “الحشد الشعبي” العراقي، أثناء محاولتها دخول الأراضي السورية.



وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الاستهداف جاء أثناء محاولة السيارة الدخول من أحد المعابر الحدودية مع العراق، قرب مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي.

وذكرت أن الهجوم أدى إلى مقتل 4 عناصر من مليشيا الحشد ممن كانوا ضمن الآلية التي تقلهم، بالإضافة إلى جرح آخرين.

وكان المرصد السوري رصد مؤخرا طائرات مجهولة الهوية، استهدفت بعدة غارات جوية لليوم الثاني على التوالي، مناطق تتواجد بها مليشيات موالية لإيران من جنسيات سورية وغير سورية، في محيط بادية السبخة جنوب شرقي مدينة الرقة، دون ورود معلومات حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية.

لكن مصدر أمني عراقي نفى صحة الأنباء التي أوردها المرصد السوري.

وأوضح المصدر نفسه وفقا لـ"العين الإخبارية" أن الأصوات التي سمعت قرب منطقة القائم ناجمة عن تفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية قديمة في وادٍ تابعة لأحد ألوية مليشيا الحشد الشعبي.