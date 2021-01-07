شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب اقتحام الـ" الكابيتول" .. استقالات جماعية في إدارة ترامب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن مستشار الرئيس دونالد ترامب للشؤون الروسية ريان تولي استقال من منصبه مضيفا أن من المتوقع أن يحذو المزيد من الأعضاء البارزين في مجلس الأمن القومي حذو تولي بسبب اقتحام انصار ترامب مبنى الكونجرس (الكابيتول) أمس الأربعاء.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن تعهد ترامب بتسليم سلس للسلطة للرئيس المنتخب جو بايدن في 20 من الشهر الجاري كان يهدف إلى تجنب مزيد من الاستقالات لكنه لن يمنع على الأرجح رحيل بعض المسؤولين.