شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعلن حالة الحرب لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصينية اليوم الخميس، حالة الحرب ضد فيروس كورونا حيث تشهد البلاد أكبر عملية تفش للفيروس الفتاك منذ أشهر، مع ارتفاع عدد الحالات في إقليم هوبي خارج بكين إلى 230 حالة في غضون خمسة أيام فقط. واليوم الخميس وحده، سجلت اللجنة الصحية 90 إصابة جديدة بالفيروس تم إحالتها للمستشفيات لتلقي العلاج ، كما تم الإبلاغ عن 144 حالة لمرضى يعانون من إلتهابات بدون ظهور أعراض عليهم.

وتعطلت خطوط النقل بالحافلات والقطارات والطائرات إلى عاصمة المقاطعة شيجياتشوانج التي تقع على مسافة 300 كيلومترا شمال شرقي بكين.