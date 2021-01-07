أول دعوة رسمية لعزل ترامب.. والاستقالات تتوالى بصفوف طاقمه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجل السيناتور الجمهوري آدم كينزنجر، الخميس، أول دعوة رسمية لتفعيل المادة 25 من الدستور لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصبه.

وقال السيناتور الجمهوري آدم كينزنجر: "لا استبعد دعم المساعي لمحاكمة الرئيس الأمريكي في الكونجرس".

وتزامنا مع دعوة عزل ترامب، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الروسية ريان تولي استقال من منصبه.

ونقلت رويترز عن المسؤول الأمريكي قوله إنه من المتوقع أن يحذو المزيد من الأعضاء البارزين في مجلس الأمن القومي حذو تولي بسبب اقتحام انصار ترامب مبنى الكونجرس (الكابيتول) الأربعاء.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن تعهد ترامب بتسليم سلس للسلطة للرئيس المنتخب جو بايدن في 20 من الشهر الجاري كان يهدف إلى تجنب مزيد من الاستقالات لكنه لن يمنع على الأرجح رحيل بعض المسؤولين.

كما أعلنت شركة فيسبوك، تمديد الحظر المفروض على حسابات ترامب بموقعيّ فيسبوك وإنستجرام لمدة أسبوعين على الأقل.

ومع تتابع الأحداث، لم يجد عدد من الموظفين القريبين من ترامب سوى تقديم استقالاتهم كرد سريع على أحداث الكونجرس.

وأعلنت كبيرة موظفي السيدة الأمريكية الأولى ستيفاني جريشام استقالتها، واتخذت الخطوة نفسها نائبة السكرتير الصحفي سارة ماثيوز.

وفي المقابل، منع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دخول مارك شورت كبير موظفي نائبه مايك بنس إلى البيت الأبيض، بحسب وسائل الإعلام.

وسارعت مسؤولة العلاقات الاجتماعية بالبيت الأبيض إلى تقديم استقالتها على خلفية الهجوم على مبنى الكونجرس.

وحاول أنصار ترامب تعطيل التصديق على نتائج انتخابات الرئاسة، بينما استأنف مجلس الشيوخ حصر الأصوات بعد توقف لعدة ساعات ليعلن جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة.