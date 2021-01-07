صادرات الأسلحة الألمانية.. مصر ثاني دول العالم وإسرائيل تليها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتلت مصر المرتبة الثانية بين الدول الحاصلة على تصاريح لصادرات أسلحة ألمانية في عام 2020.

وبحسب تقرير لوزارة الاقتصاد الألمانية، الخميس، فإن قيمة تصاريح صادرات الأسلحة الألمانية لمصر العام الماضي بلغت 763.7 مليون يورو.

وظلت المجر في عام 2020 في المرتبة الأولى بين الدول التي حصلت على تصاريح لصادرات أسلحة من ألمانيا - كما كانت كذلك في 2019- وبلغت قيمة التصاريح لها العام الماضي 4. 838 مليون يورو.

وبينما كانت مصر في المركز الثاني، تلتها إسرائيل في المركز الثالث بقيمة 4. 582 مليون يورو، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2. 509 مليون يورو.

وتسلمت مصر في عام 2020 ثالث غواصة ألمانية بميناء كيل من طراز 1400/209 رقمS43.

وبشكل عام أعلنت الحكومة الألمانية تراجع إصدار تصاريح تصدير أسلحة ألمانية خلال العام الماضي، بما يزيد على الربع مقارنة بعام 2019 الذي شهد رقما قياسيا في إصدار مثل هذه التصاريح.

وصرحت الحكومة الألمانية للأوساط الصناعية بتصدير أسلحة ومعدات عسكرية إلى الخارج بقيمة إجمالية تبلغ 5.82 مليار يورو في 2020.

وتقل هذه القيمة بنسبة 27% عمّا كانت عليه قيمة التصاريح في عام 2019، والتي بلغت آنذاك 8.015 مليار يورو، وفقا للتقرير نفسه.

وارتفعت نسبة (تصاريح) الصادرات إلى ما يسمى بدول ثالثة، أي الدول خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" خلال العام الماضي، حيث ذهبت 50.1% من تصاريح التصدير في عام 2020 إلى هذه الدول، فيما بلغت نسبة تصاريح التصدير إليها 44.1% في عام 2019.