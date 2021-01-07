صحة دبي تبدأ حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أوضحت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي أن هيئة الصحة في دبي بدأت حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد كوفيد – 19 بلقاح "فايزر- بايونتيك" في دبي اعتباراً من اليوم.



وكشفت اللجنة أنه تم تحديد بعض الفئات ذات الأولوية في الحصول على لقاح "فايزر" في دبي، مشيرةً إلى أنه يمكن حجز الموعد عن طريق تطبيق هيئة الصحة بدبي DHA، أو من خلال مركز الاتصال الموحد في هيئة الصحة بدبي (800342).