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سنغافورة.. تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

سجلت سلطات الصحة في سنغافورة، الخميس، 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

 

ويرتفع بذلك إجمالي حصيلة الإصابات في البلاد إلى 58 ألفا و813 حالة، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية.

 

 

وذكرت وزارة الصحة السنغافورية أن الإصابات الجديدة تتضمن اثنين من الإصابات المحلية، بالإضافة إلى 31 حالة لوافدين من الخارج تم وضعهم في عزل منزلي لدى وصولهم إلى سنغافورة.

 

ويبلغ عدد الوفيات المرتبطة بمرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بالفيروس 29 حالة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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