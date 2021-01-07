شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يسجل المباريات رقمياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أشاد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس اتحاد كرة السلة بجهود محمد الحمادي مدير الاتحاد،وإسهاماته الكبيرة في دفع وتعزيز مسيرة العمل بالاتحاد طوال الفترة الماضية، كما أشاد بجهود الإدارة الفنية وجميع العاملين بالاتحاد،مؤكداً أن تضافر الجهود يقف وراء نجاح مسيرة الاتحاد على المستويات كافة.

وشكر القرقاوي خلال الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد، عضوي مجلس إدارة الاتحاد السابقين أسامة قرقاش وخالد الهاجري،على جهودهما خلال فترة وجودهما في مجلس الإدارة السابق، ودعا الإدارة الجديدة إلى استمرار العمل بنفس الروح والتكاتف لما فيه دعم وتعزيز العمل لتحقيق الآمال المعقودة على الاتحاد في استمرار التطور.

من جهة أخرى، دخل الاتحاد في تطبيق نظام تسجيل ورصد نتائج المباريات رقمياً ( digital score sheet ) اعتباراً من الجمعة الثامن من يناير في مباراة فريق سيدات النصر وضيفه فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة - فرع الوسطى، علاوة على مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الرجال.

وقال محمد الحمادي:«الاتحاد مقبل على نقلة أخرى باتجاه المزيد من التطور، وقيام مجلس الإدارة بتشكيل لجان محايدة من الخارج للتحكيم والانضباط والاستئناف سيسهم بالتأكيد في تعزيز مسيرة العمل، ومجلس الإدارة كلف كل رئيس لجنة باختيار أعضاء لجنته خلال عشرة أيام، لتعرض الأسماء على المجلس للاعتماد في اجتماعه المقبل».