أجواء إيجابية في معسكر «الأبيض»



دبي: ”الخليج 365”

يواصل منتخب الإمارات الوطني الأول لكرة القدم تدريباته ضمن معسكره الحالي المقام في دبي، ضمن برنامج الإعداد لمباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

ويستعد «الأبيض» للمواجهة الدولية الودية التي ستجمعه مع منتخب العراق الثلاثاء المقبل في استاد زعبيل بنادي الوصل في تجربة قوية يسعى خلالها الجهاز الفني بقيادة الهولندي بيرت فان مارفيك للاطمئنان على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبل التجمع القادم المقرر في شهر فبراير/شباط المقبل.

ويحرص مارفيك وجهازه الفني على عقد اجتماعات ومحاضرات يومية مع اللاعبين لشرح أسلوب وطريقة اللعب التي سيتبعها خلال المباريات الرسمية، وكذلك رفع الحالة المعنوية لدى اللاعبين ومطالبتهم بمواصلة العمل الجاد.

وتشهد تدريبات منتخب الإمارات الوطني متابعة مستمرة ويومية من يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، وأعضاء اللجنة الذين يحرصون على التواجد في ملعب التدريبات والوقوف على كل الجوانب المتعلقة بشؤون المنتخب ومتطلباته.

وأكد السهلاوي أهمية المرحلة الحالية التي تتطلب جهوداً مضاعفة من الجميع من جهاز فني وإداري ولاعبين نظراً لبدء العد التنازلي لانطلاق مباريات التصفيات التي ستكون حاسمة جداً، وتحتاج إلى تعامل خاص واستغلال كل الظروف لتحقيق النتائج الإيجابية التي تضمن للأبيض التأهل إلى المرحلة المقبلة من التصفيات.

وأشاد رئيس لجنة المنتخبات بالعمل الذي يقوم به الجهاز الفني في مسألة تجهيز اللاعبين الذين يدركون جيداً مسؤولياتهم وواجباتهم أثناء تواجدهم في صفوف المنتخب الوطني، مؤكداً أن الأجواء التي لمسها خلال التدريبات والروح المعنوية العالية لدى اللاعبين تعطينا انطباعاً إيجابياً حول قدرة الأبيض على تجاوز كل الصعاب.

من جهته، قال المدافع شاهين عبدالرحمن إن أجواء المعسكر تبشر بالخير، وهناك حماس ورغبة من كل زملائه اللاعبين بتقديم كل ما لديهم خلال الحصص التدريبية، وتأكيد جدارتهم بالتواجد ضمن قائمة المنتخب، وتمثيله في كافة البطولات، مشيراً إلى أن المنتخب يضم حالياً نخبة من اللاعبين المميزين جداً في جميع الخطوط، وهناك تفاهم وتناغم مع المدرب فان مارفيك الذي يتعامل معهم بطريقة احترافية ويحرص على توجيهنا بشكل دائم.

وأوضح شاهين عبدالرحمن أن العودة القوية لمسابقة دوري الخليج العربي، والمستوى المرتفع الذي ظهرت به الأندية، سينعكس إيجابياً على المنتخب خلال هذه الفترة، على اعتبار أن المستوى البدني في تصاعد، وفترة التوقفات قليلة، وهناك استمرارية في لعب المباريات، وهو الأمر الذي يساعدنا كلاعبين في تقديم الأفضل دائماً.

ودعا شاهين عبدالرحمن الجماهير الإماراتية المعروفة بحبها وعشقها للمنتخب، الوقوف مع اللاعبين ومساندتهم دائماً من خلال الرسائل الإيجابية في منصات التواصل الاجتماعي.