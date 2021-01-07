مانشستر يونايتد يعاني عقدة نصف النهائي



بلغ مانشستر سيتي نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم للمرة الرابعة توالياً، بعد أن هز جون ستونز وفرناندينيو، الشباك، بعد الاستراحة ليقودا فريق المدرب بيب جوارديولا للفوز 2-0، على مانشستر يونايتد في الدور قبل النهائي في أولد ترافورد.

وسيلتقي سيتي مع توتنهام هوتسبير بقيادة المدرب جوزيه مورينيو في النهائي في ويمبلي في 25 أبريل/نيسان، حيث سيسعى للقبه الرابع توالياً.

من جهته تعرض اليونايتد للخسارة الرابعة في الدور قبل النهائي في آخر أربع بطولات للكأس ليظل المدرب أولي جونار سولسكاير يبحث عن لقبه الأول منذ توليه تدريب الفريق.

وقال المدرب النرويجي: «المشكلة ليست نفسية ففي بعض الأحيان تواجه أندية قوية في الدور قبل النهائي. سيتي على الأرجح هو أفضل فريق في إنجلترا في الوقت الحالي».

من جهته اعتبر الدولي الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، أن على فريق «الشياطين الحمر» أن يتعلم من سلسلة الهزائم المخيبة للآمال في الأدوار نصف النهائية في حال أراد الفوز بالألقاب مجدداً.

وقال بوجبا: «بالطبع هذا مخيب للآمال؛ لأنها ليست الخسارة الأولى كذلك ضد سيتي على أرضنا». فقد خسر «الشياطين الحمر» أمام رجال الإسباني جوسيب جوارديولا في الدور نفسه من المسابقة الموسم الماضي.

وأضاف اللاعب الفرنسي أن «التفاصيل تصنع الفارق طوال الوقت، وعندما تكون المباراة كبيرة كهذه، فالأمر يتعلق بالتفاصيل والكرات الثابتة، وقد خسرناها».

وتابع: «علينا أن نتعلم. علينا أن نتعلم؛ لأنها ليست المرة الأولى». وعلى عكس الموسم الماضي، ينافس يونايتد بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتساوى في النقاط مع ليفربول في صدارة الترتيب مع مباراة مؤجلة.

وغاب لقب الـ«بريمييرليج» عن خزائن «الشياطين الحمر» منذ رحيل أليكس فيرجوسون عام 2013، وحصدوا آخر لقب لهم عام 2017 حينما حصلوا على لقبي الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) وكأس الرابطة في العام نفسه.

وأكد بوجبا أن «النادي مبني على الفوز وعلى الأشياء الكبيرة؛ لذلك هذا كل ما نريد الحصول عليه، الأشياء الكبيرة». وأردف: «نحن نتحسن، نتحسن في الدوري، وإن خسرنا في نصف النهائي، ما زلنا نذهب بعيداً وهذا ما نريده. لكن الآن، كما قلت، التفاصيل. إنه لأمر جيد أن نتحسن، لكن علينا أن ننتقل جميعنا إلى الخطوة التالية الآن».