شكرا لقرائتكم خبر عن سباق نزوى للدراجات ينطلق الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية في الثامنة من صباح، الجمعة، ثالث سباقاته المحلية التي تستضيفها مدينة نزوى في إمارة الشارقة، والذي تم تخصيصه لدراجي الأندية الوطنية المشاركة في نشاط الاتحاد، وسيقام لمسافة 99 كم على ثلاث دورات، كل دورة بواقع 33 كم، وتم تخصيصه لفئتي الكبار، وتحت 23 سنة، ويتوقع أن يشارك في سباق، الجمعة، قرابة 60 دراجاً.

ويعتبر سباق نزوى هو السباق الثالث في برنامج سباقات الاتحاد هذا الموسم، حيث افتتح الموسم بسباق أم القيوين الذي ضم 5 فئات، منها فئات الهواة من المواطنين، والمقيمين، ثم سباق مدينة كلباء الذي شهد مشاركة 5 فئات أيضاً.

وكان مجلس إدارة اتحاد اللعبة برئاسة منصور بوعصيبة، أولى أهمية خاصة للسباقات المحلية لكسب أكبر عدد من الوجوه الشابة التي تدعم صفوف المنتخبات الوطنية، كما نجح في إدراج مشاركات الهواة من المواطنين، والمقيمين، في عدد كبير من السباقات المحلية لإثراء المنافسات وزيادة حجم الإثارة بين كل الفئات التي سمح لها بالمشاركة، وخير دليل على ذلك ما شاهدناه في سباقي أم القيوين، وكلباء، الافتتاحيين للموسم.