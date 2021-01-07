شكرا لقرائتكم خبر عن الذيد ينظم 16 محاضرة رياضية متخصصة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق نادي الذيد الرياضي مبادرته الجديدة في تنظيم سلسلة من المحاضرات الرياضية المتخصصة والتثقيفية التي تتناول جوانب هامة في مجالات ممارسة العمل الرياضي ضمن أعماله وأنشطته للموسم الرياضي الحالي 2021/2020.

وتأتي سلسلة المحاضرات التي ستصل إلى 16 محاضرة ويستفيد منها قرابة 200 مشارك، في إطار المساعي التي يبذلها مجلس إدارة نادي الذيد برئاسة سالم محمد بن هويدن، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، من اجل تعزيز ثقافة التعلم المتواصل وتأهيل الكوادر الإدارية في النادي، إضافة إلى تعليم اللاعبين متطلبات العمل الرياضي، وإتاحة الفرصة لنقل خبرات المدربين الرياضيين في مختلف المجالات.