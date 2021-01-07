شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة الفجيرة الإلكترونية «فيفا 21» تختتم الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

يسدل الستار مساء الجمعة، على منافسات النسخة الأولى من بطولة الفجيرة الإلكترونية لكرة القدم «فيفا21» والتي نظمتها جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية على مدى الأيام الماضية تحت شعار: «شكراً خط دفاعنا الأول» بمشاركة 64 لاعباً من مختلف إمارات الدولة.

وأكد خالد الظنحاني رئيس الجمعية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، اكتمال التحضيرات لمراسم الختام والتتويج مع توجيه الدعوة لراعي البطولة ورموز الحركة الرياضية بالفجيرة والساحل الشرقي، معرباً عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة في نسختها الأولى مما يؤكد استمرارها سنوياً من منطلق تلبية رغبة وطموح رياضيي الألعاب الإلكترونية، فضلاً عن اكتشاف المواهب الواعدة في مجال اللعبة مما يسهم في تعزيز ريادة الإمارات في هذا النوع من الرياضات، لافتاً إلى أن البطولة استقطبت نخبة من نجوم الكرة والفنانين والمثقفين ومؤثري التواصل الاجتماعي، فضلاً عن المساهمة في إثراء الساحة الرياضية، واستثمار طاقات الشباب وشغل أوقات فراغهم بما يحقق الفائدة داخل مجتمعهم، بعيداً عن الألعاب الإلكترونية التي تدعو إلى العنف.

وأعلن سعيد محبوب المشرف العام، عن رصد جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، إلى جانب عدد من الجوائز العينية، خاصة أن البطولة تستهدف الفئات العمرية من 9 إلى 21 سنة.